盼落實一城一策 中共中央政治局會議：房子是用來住、不是用來炒的

中共中央總書記習近平今 (19) 日主持中央政治局會議，會議分析當前經濟形勢，規劃相關工作，並強調，應落實一城一策、因城施策，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位。

根據《新華社》報導，會議認為，今年以來，面對複雜嚴峻的情勢，政府各單位持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，使宏觀經濟指標保持在合理區間，市場信心明顯提升，首季經濟運行平穩，表現優於預期。

會議指出，雖然經濟表現受肯定，但經濟運行仍存在不少困難和問題，外部環境趨緊，國內存在下行壓力，其中有著週期性因素，但更多的是結構性、體制性因素。

會議強調，在宏觀政策方面，應推動高品質發展，更注重質的提升，並激發市場活力，強化積極的財政政策，穩健的貨幣政策，必須鬆緊適度。

會議要求，應引導傳統產業加快轉型升級，做大、做強新興產業，支持民營經濟和中小企業發展，加快金融供給側結構性改革，解決融資難、融資貴問題，引導優勢民營企業加快轉型升級。

會議稱，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，落實好「一城一策」、因城施策，以及城市政府主體責任的長效調控機制；此外，也要堅持以關鍵制度創新，促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以資訊披露為核心的證券發行註冊制。

會議認為，2018 年，是打贏「脫貧攻堅戰」3 年行動的第 1 年和作風建設年，各地區、各部門貫徹落實黨中央決策部署，脫貧攻堅已取得顯著成效，打贏脫貧攻堅戰 3 年行動，開局良好。