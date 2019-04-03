元晶3月營收4.57億元 創近一年新高 國內模組市佔率攀升至3成

元晶 (6443) 公布 3 月營收 4.57 億元，月增率 15%，年減率 17.1%，創下去年 4 月以來單月新高，第一季營收為 12.16 億元，季增率 39.4%，年減率 10.82%，其營運政策調整，由「電池外銷」轉為「模組內銷」，帶動營收規模成長，元晶認為，擺脫外銷代工、價格戰的泥沼，本業可望出現獲利。去年我國太陽電力系統約裝置 970.3 百萬瓦，今年裝置量成長率 30% 以上，達 1,300 百萬瓦，太陽電力安裝市場大幅成長，整體需求暢旺，元晶屏東太陽能模組廠國內市佔率已經超過 3 成，為營運增添轉虧盈的契機。



政府積極推動太陽電力系統，今年夏天用電尖峰期，太陽電力每天約可供應 1,100 萬度以上電力，有效地舒緩缺電危機，政府支持態度明確，4 月底搶裝潮告一段落後，大型地面電站需求接棒，包括彰濱工業區、台鹽鹽田區、台糖滯洪池、台東光電區、台電等電站規劃案，未來一年內，台灣的大型電站裝置量可望達到 1.5GW 以上，淡旺季差異不明顯，由於產能足以支應大型地面電站的太陽能模組廠屈指可數，大者恆大的效應將更為明顯。



元晶 2017～2018 年連續兩年虧損，帳上累計虧損約 16.28 億元，董事會決議透過彌補虧損減資，並增資改善財務結構，此次減資 34.1%，減資後股本為 31.4 億元。