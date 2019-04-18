雲朗10周年 將在義國開第6家飯店 明年底前台灣再增4個新據點

雲朗觀光集團於今年營運屆滿十周年，集團執行長張安平透露，目前正積極將佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築 Palazzo Portinari Salviati，打造成集團在義大利的第 6 處據點，而在台灣，還有 4 處營運據點將陸續於今年上半年至明年下半年加入。

張安平說明，Palazzo Portinari Salviati 這處 15 世紀的紅瓦建築群，富有歷史典故，佔地面積 9100 平方公尺，在過去的數百年間，有許多知名家族曾入住，例如著名的 Medici(麥地奇) 家族第一位托斯卡尼大公爵 Cosimo I(科西莫一世)。

雲朗強調，10 年來持續做值得的事情，從台灣跨足到義大利，從飯店經營到飲食服務的提升，秉持著初衷將最好的服務體驗帶給每位賓客，其中君品「頤宮」中餐廳，蟬聯了今年米其林三星評鑑的肯定，是最大的實質鼓勵。

而在跨足義大利在飯店經營上，雲朗表示，專注於歷史文化修復，期許讓文藝復興的榮光再現，並讓產業與社會更加與眾不同。

另外，針對鴻海集團總裁郭台銘將參與國民黨初選，有意角逐 2020 總統大選，張安平被媒體問及相關議題時回應，台灣的政局有新的發展，不是壞事，讚許郭台銘「很有膽子」。

雲朗觀光集團旗下在台共有 10 家飯店，包括台北君品、日月潭雲品、4 家翰品、3 家兆品，新店中信大飯店，預計本季開出礁溪品文旅，明年下半年開出兆品台南、兆品屏東、兆品金門；而在義大利的全新據點正規畫中。