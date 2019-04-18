〈418強震〉台開花蓮「新天堂樂園」及周邊未遭損 貨櫃星巴克正常營運

花蓮在今 (18) 日午後發生芮氏規模 6.1 地震，中央氣象局地震測報中心統計，震度 2 級以上以花蓮市搖 66 秒最久，台開 (2841-TW) 在花蓮洄瀾灣區並已啟用的「新天堂樂園」遊樂園區，並沒有遭到任何損害，台開主管指出，經完成全面檢測之後，「新天堂樂園」建築連一片磁磚都沒有掉落，星巴克咖啡下午如常營業。

同時，台開在洄瀾灣區的「日出山莊」接待中心也沒有遭地震到損害，大片的玻璃裝置設計，也完好如初；台開指出，此次地震，整體「新天堂樂園」人員都平安。

台開主管指出，今天午後花蓮強震發生後，「新天堂樂園」一度進行緊急人員疏散，並依程序完成安全檢測並未發現異常後，恢復正常營運，「新天堂樂園」內台灣首間貨櫃星巴克咖啡，主體結構、結點均完好無損與位移或傾斜，且所有遊客與人員均平安，無任何傷亡，也通過安全檢測程序，今天下午正常營運。

目前台開公司在台灣重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地，及金門工商綜合區 BOT 案，最明確進度在花蓮洄瀾灣區，今年起將開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，同時，台灣首間貨櫃星巴克，已在該地開幕。

台開花蓮新天堂樂園第二期工程已在 3 月 14 日正式動土，台開規劃，將興建以 AIoT 智慧物聯網管理的智慧旅館，2021 年完工後將提供 700 間房間。