歐股盤前─市場靜待PMI數據 指數期貨走跌

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年4月18號14點38分

歐元區稍晚將公布製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 初值，今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 33 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.12%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.34%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.29 %。

截至發稿，上證綜指下跌 0.44%，深證成指下跌 0.41%；南韓 Kospi 指數下跌 1.38%，日經 225 指數下跌 0.84%；台股收跌 35.24 點，至 10926.85 點。

雖然企業財報表現勝預期，但受醫療保健類股走低影響，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 3.12 點 (0.01%)，至 26449.54 點；標普 500 指數收跌 6.61 點 (0.23%)，至 2900.45 點；那斯達克指數收跌 4.15 點 (0.05%)，至 7996.08 點。

美國商務部數據顯示，受惠於民用飛機出口成長，2 月整體貿易逆差，從上個月的 511 億美元，降至 494 億美元，為 8 個月新低。

美中貿易談判接近尾聲，據傳雙方高層官員，正在安排另外兩輪面對面磋商，盼盡快達成協議，美國總統川普和中國國家主席習近平，可能會在 5 月簽署該協議；川普日前宣稱，美中貿易磋商進展順利。

另一方面，歐元區今日將公布製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 初值，投資人將藉此判斷歐洲經濟情勢。