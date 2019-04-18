Pinterest訂19美元為IPO價格 估值達100億美元

Pinterest 週三 (17 日) 宣布以每股 19 美元作為 IPO 價格，募集 14.3 億美元，使其市值達到 100 億美元。

Pinterest 預計將於週四 (18 日) 在紐約證券交易所 (NYSE) 開始交易，其原先的定價範圍為 15 至 17 美元。儘管在 Lyft (LYFT-US) 上月成為今年首家消費科技企業 IPO 之後面臨挑戰，但投資人似乎對社群媒體公司表現出興趣。

去年 Pinterest 營收成長 60%，達到 7.56 億美元，且該公司已努力趨近獲利邊緣，淨損僅有 6300 萬美元。儘管如此，Pinterest 的 IPO 估值還是低於 2017 年融資回合期間達到的 120 億美元。

Pinterest 是今年首批大型科技 IPO 之一，將與視訊會議公司 Zoom 同時掛牌交易。共乘車企業 Lyft 是 3 月首家 IPO 的大型企業，但其股價已從其 IPO 價格下跌了 19%。

Pinterest 成立於 2010 年，由前 Google (GOOG-US) 員工 Ben Silbermann 和曾擔任臉書 (FB-US) 設計師的 Evan Sharp 共同創建，每月用戶已增加至 2.65 億。該公司在 2012 年在快速成長下躍居主流媒體地位，但擴張已經趨緩，部分原因一如許多員工所描述的：制訂決策時的工作文化很慢。

按價格計算，Silbermann 持股價值接近 10 億美元。Bessemer Ventures 擁有價值 11.3 億美元的股票，而 FirstMark 持股價值為 8.44 億美元，另外 Andreessen Horowitz 的股份價值為 8.27 億美元。

高盛 (GS-US) 和 J.P. 摩根大通 (JPM-US) 負責此次股票承銷發行。