Cramer：Pinterest蠻有哏 但要不要買....我還沒想好

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五表示，Pinterest 就快掛牌上市，但投資人卻有件事情該留意。

「Pinterest 的概念很不錯，儘管我絕對不是目標人物，但我能看到它對廣告商來說是絕佳的平台，但除了在 IPO 實際入場，否則我會很猶豫日後要不要在那價格範圍以上買入此檔。」

Pinterest 是「圖釘 (Pin)」和「興趣 (interest)」兩字組成，其 app 設計結合了社群網站的概念，融入視覺化搜尋工具，讓用戶可用圖片挖掘感興趣的內容。

Cramer 指出，Pinterest 擴張海外之後，其美國用戶增長速度就冷卻了。Pinterest 去年第四季註冊用戶月平均人數 1.84 億人，回溯 2017 年同期為 1.6 億人、2016 年同期為 9000 萬人。

2018 年每位用戶的平均營收增加 25%。

「有鑑於他們能在每位美國用戶身上賺 9 美元，但在全球其他地區的用戶身上只賺 25 美分，可見該公司海外業務還有非常龐大的賺錢空間。」

但 Cramer 指出一個警示點，就是 Pinterest 平台很多點擊是透過臉書而來，這意味倘若臉書像去年那樣改變其認證系統，Pinterest 平台的使用數字可能會改變。

但 Pinterest 的財務表現確實「非常令人驚喜」，2018 年 Pinterest 營收成長自 2017 年的 58% 提升至 60%，且毛利率也自 2016 年的 46% 竄升至 68%。

但 Cramer 補充，Pinterest 的定位最終仍有可能轉為獲利。

根據 Pinterest 週一公布的財測，該公司預期第一季營收成長可多達 54%。Pinterest 上市計畫係以每股 15 美元至 17 美元區間出售 7500 萬股。

Cramer 表示，「我認為 Pinterest 當然價值某一個程度的價值，它有不錯的內在，即使沒那麼完美，但一如我們看到 Lyft 上市後的狀況就可知道，估值真的非常重要。」