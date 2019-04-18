1.5億美元B+輪融資到手 瑞幸咖啡投後估值達29億美元

中國新創咖啡連鎖品牌瑞幸 (luckin coffee) 近日宣布，該公司已在 2018 年 11 月完成 1.5 億美元的 B + 輪投資，由貝萊德 (BlackRock) 私募基金領投，投後估值達到 29 億美元。

瑞幸在 2018 年 7 月宣布完成 A 輪 2 億美元的融資，當時估值已達 10 億美元，助其成為中國最快速度躋身獨角獸 (估值超過 10 億美元的私營初創企業) 公司的企業之一。

瑞幸於 2018 年 1 月開始試營運，截至去年底便完成 2000 家門市的布局，覆蓋全中國 22 個城市，快速擴張的程度甚至比下當年星巴克 (SBUX-US) 進軍中國市場，可說是中國成長速度最快的新創公司之一。

然而，截至去年底的 9 個月內，該公司的虧損同時達到人民幣 8.57 億元，顯示出積極擴張的背後，虧損程度仍不容小覷。

針對虧損，瑞幸回應，虧損仍屬預期之內，且符合公司發展目標，未來將持續補貼，積極擴張門市，上市消息也不斷流出。

相關消息指出，瑞幸已接洽瑞士信貸 CSGN- CH)、高盛 (GS-US) 以及摩根士坦利 (MS -US) 等 3 家投行，預估最快將在今年 5-6 月赴美 IPO(首次公開募股)，目標為 30 億美元估值。

瑞幸早前傳出最有可能選擇香港作為上市地點，但消息未獲得官方承認。