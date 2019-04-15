航運態勢持續下滑 費率走低加大船隻報廢力度

航運市場景氣與全球經濟息息相關，2019 年航運貿易下滑態勢持續，航運費率大幅下降，近期更傳出船舶的報廢被迫加速，貿易環境日趨惡化。

船舶經紀商 BTIG 發布報告表示，今年前 3 個月共有 10.7 萬公噸載重噸位的船舶被回收，較去年的 7.8 萬噸增長 35%。與往年不同的是，今年並非因閒置以及維護成本超過報廢價格而加大報廢力度，航運費率走低反而成為關鍵因素。

今年年初受到巴西淡水河谷公司礦場潰堤，巴西鐵礦石裝貨出口量大受影響，引發嚴重船隻閒置問題，2 月中國農曆春節出現的季節性放緩更加劇此局面。

此外，長期來看，全球經濟增長放緩，貿易前景不明亦引發市場擔憂。根據《華爾街日報》報導，截至目前，海舺型運貨船日均運費約為 9000 美元，遠低於 2.5 萬美元的盈虧平均線，業內人士普遍認為，今年乾散貨市場的表現創下 BDI 指數誕生以來的 “開年新低”。

波羅的海海舺型 (BCI) 指數走勢 圖：ZeroHedge

波羅的海 (BDI) 綜合指數上周五 (12 日) 報 726 點，過去一年跌幅高達 27%。

波羅的海 (BDI) 綜合指數走勢 圖：ZeroHedge

然而，低迷的航運行情反而帶起船隻拆解業的生意。全球規模最大的報廢船隻買家 GMS 集團執行長 Anil Sharma 表示，受惠航運市場表現不佳，去年該行業總營收一舉攀升至 50 億美元，其中回收數量最多的便是乾散貨運輸船以及油輪。

不過，隨著巴西淡水河谷的鐵礦石運輸缺口逐漸被澳大利亞的航程所彌補，業內估計，海舺型船隻運費將有望復甦。

上週公佈的 IMF 世界經濟展望預測顯示，2019 年有 70% 的全球經濟體增速將會下降，IMF 下調 2019 年全球經濟增速至 3.3%，同時預計 2020 年將增長 3.6%。