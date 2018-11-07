〈新股快遞〉中國獨角獸瑞幸咖啡有意赴港上市 傳新一輪融資15.6億元

據路透引述知情人士透露，中國新創咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡 (luckin coffee) 展開新一輪融資，目標估值為 15 億至 20 億美元(約港幣 117 億至 156 億元)。

知情人士指出，在與潛在投資者的新一輪談判中，瑞幸咖啡計劃籌集 2 億至 3 億美元 (約港幣 15.6 億至 23.4 億元) 新資本。另有消息指，交易條款仍可能調整，籌資規模可能在 1 億至 2 億美元 (約港幣 7.8 億至 15.6 億元) 區間。

另外，瑞幸咖啡也開始就海外首次公開發行 (IPO) 與投資銀行進行早期磋商，最有可能的上市目的地是香港或紐約。

瑞幸咖啡今年 1 月剛剛成立，依靠低廉的快遞和在線下單，已經在中國 21 個城市開了 1400 多家門店。該公司的擴張資金來自投資人，其中包括新加坡政府投資公司 (GIC)。

今年 7 月，瑞幸咖啡宣佈完成一輪 2 億美元的融資，令估值達到 10 億美元，晉身為中國最快速度躋身獨角獸 (即估值超過 10 億美元的私營初創企業) 公司行列的企業之一。

今年 9 月，騰訊 (0700-HK) 與瑞幸咖啡達成戰略合作，將聯手探索大數據、移動互聯網、人工智能等技術在線下場景的應用轉化，與微信小程序的智能營銷，建設瑞幸咖啡「智慧零售」解決方案。