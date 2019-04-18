〈Wen姐盯盤密碼〉決戰「萬一」? 車輪戰陣勢別亂 登高看燃料

台指期昨日結算，多頭並獲郭董表態參選總統助威，加權指數盤中一度衝上 11016.92 點，收盤雖未能站穩「萬一」，仍以 10997.26 點作收，成交量則放大至 1670 億元。昨日不僅外資大買、融資增，融券也不手軟，上市融券單日就增加 3.3 萬張，頗有對決「萬一」的意味。目前盤勢仍由多方掌控，只要車輪戰陣勢別亂，加上燃料足夠，仍可持續登高。台股關鍵點位為 10959、10985、11011 點。

台股這波一路北上，指數自波段低點 9319 點，上漲已近 1700 點，為極強勢格局，在多頭尚未見敗象前，現階段以高殖利率加上相對位階低「1 高 1 低」選股，如再搭配法人也有佈局者，勝率較高。

「萬一」站穩比路過重要！10985 為攻 11000 關卡橋頭堡，而收復 11011 點，才可視為「萬一」站穩，後續是否繼續衝高，完全得看燃料，只要燃料足夠，才有機會續往 11048、11087 點挺進。不過若短線獲利調節賣壓加重，「萬一」關無法一舉攻克，10985 未能挺住，需留意回測 10959、10918 點，但只要 10918 守穩，盤勢仍在多方掌控，仍有衝關「萬一」機會，除非 10918 棄守。

台股這波多方以「車輪戰」模式，不僅成功墊高指數，各熱門族群也趁融券強制回補，軋空衝高。今日盤面要角仍是鴻海領軍的鴻家軍，及今日盤後將召開法說會的台積電，而在月線上下已「車布邊」4 天的大立光，也到了表態的關鍵時刻。除了三王輪動外，多方輪動也從 5G、散熱等擴及被動元件族群，集團股除了鴻海集團，華新集團也明顯升溫。只要輪動模式運轉順利，多方強勢控盤下，空軍還是得提高警覺。

意外才有大行情，台股這波一路北上，指數自波段低點 9319 點，上漲已近 1700 點，為極強勢格局，在多頭尚未見敗象前，現階段以高殖利率加上相對位階低「1 高 1 低」選股，如再搭配法人也有佈局者，勝率較高。

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