滬深盤後 – 汽車、鴻海概念股強勢 創業板指衝破1700

由於中國證監會昨日表態將打擊場外配資行為，即使中國第一季整體經濟數據呈現反彈，但對於投資人信心提振有限，指數在開低後保持平盤附近震盪，午盤後盤勢轉強，三大指數以創業板指漲幅最高，而各類股漲多跌少，表現最亮眼為汽車類股，約 20 檔成份股出現漲停。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數報 3263.12 點，上漲 0.29%，深證成指報 10344.43 點，上漲 0.55%，創業板指報 1717.44 點，上揚 1.17%，兩市成交金額合計人民幣 8301 億元。

今日北向資金淨流出人民幣 13.96 億元，其中，滬股通淨流入人民幣 2353.49 萬元，深股通淨流出人民幣 14.20 億元。

類股面

鴻海集團董事長郭台銘有意角逐總統大位，富士康概念股在午盤後應聲大漲，新亞製程漲停，工業富聯大漲 8%，華東科技勁揚 5%。

市場傳出中國發改委可能繼續推出新政策促進新能源汽車發展，刺激汽車類股跳漲。

國務院辦公廳公布關於推動養老服務發展政策，內容聚焦減稅降費，養老服務機構符合現行政策規定條件的，可享受小微企業等財稅優惠政策，帶動養老概念股走揚。

消息面

中國人行表示公布今日有人民幣 3665 億元 MLF 到期，而中國人行將再進行 MLF 操作人民幣 2000 億元，並展開 7 天期逆回購操作人民幣 1600 億元，目的是為了保障市場流動性充裕。

法人觀點

申萬宏源指出目前盤勢仍不穩定，目前陸股反彈只是反應出投資人去年對經濟過度悲觀的補漲，未來還是要再觀察經濟是否能持續保持平穩，較安全的投資策略還是以產業龍頭股為主，無論任合題材皆準。

招商證券表示，2019 年 A 股市場的機會將大於風險，雖然目前股市可能將進入企業業績的觀望期，指數震盪幅度會較大，但隨著下半年開始 MSCI 等國際指數納入 A 股的效應發酵，A 股投資人結構逐步轉型，配合政府改革措施持續進行，股市長期多頭的趨勢暫時不會改變。