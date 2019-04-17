永豐行動銀行再升級　生物辨識應用首跨二大平台

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行持續創新金融科技（FinTech），安卓（Android）行動裝置用戶透過指紋功能也可登入永豐行動銀行 App，宣告生物辨識應用正式跨入二大平台。

永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿表示，行動銀行 App 提供安全、便利且具個人化的登入機制，有助提高用戶黏著度及使用率，以去 (2018) 年 6 月率先推出蘋果（Apple）iOS 的指紋及圖形登入功能為例，至今年初，單月登入人次較甫上線時成長約 20%。

而即日起，Android 提供指紋辨識功能可滿足用戶快速登入需求，亦簡化輸入帳號、密碼等繁複程序，由於全台灣 Android 使用為最大宗，如此一來，讓全台逾千萬行動裝置用戶都能體驗金融科技的安全與便利，實現永豐「以金融成就美好生活」的企業願景。

永豐行動銀行 App 轉帳、換匯二大功能用戶最愛

永豐銀行表示，行動銀行 App 近一年下載量快速成長 30%，並於今年 2 月底正式突破 70 萬下載量；統計顯示，轉帳、換匯二大功能最受個人用戶青睞，近一年使用 App 轉帳的筆數成長更高達 1.5 倍；永豐銀行除提供用戶轉帳 8 次優惠外，搭配政府推出轉帳三類級距優惠，可望讓轉帳服務應用需求再創新高，也更貼近用戶日常金融服務所需。

同時，行動銀行 App 的預約外幣現鈔功能亦深受用戶喜愛，永豐銀行指出，該功能自 2015 年上線，去年交易筆數較前年成長 45%，其中近 6 成為日圓，目前全台 121 個分行據點外幣 ATM 亦皆提供日圓現鈔，適逢 4 月赴日賞櫻旺季，民眾可透過預約外幣現鈔或外幣 ATM 以節省換匯等待時間。

此外，永豐銀行去年 12 月領先推出外幣 ATM 無卡提款，透過行動銀行 App，免帶提款卡即可提領 4 大幣別，並可再享現鈔匯率優惠，如日圓 0.02 分、美金 2 分、人民幣及港幣 0.2 分。