臺鹽今發表綠迷雅新品 盼台鹽生技今年業績兩位數成長

搶攻母親節商機，臺鹽 (1737) 今(17)日發表「綠迷雅保濕活潤超進化系列」，臺鹽總經理吳旭慧表示，台鹽生技今年業績希望有兩位數成長，今年也將擴增台鹽生技門市，目前以店中店方式擴點，台鹽生技目前有 100 家門市，希望今年底前能擴增至 110 家門市。吳旭慧表示，台鹽生技去年營收約 6 億元，台鹽去年連子公司合併營收約 30 億元，除今日發表的「綠迷雅保濕活潤超進化系列」外，預計 9 月再推抗皺系列。



吳旭慧指出，「綠迷雅保濕活潤超進化系列」日前勇奪有美妝奧斯卡之稱的「Victoires de la Beaute」法國維多利亞美妝大賞雙項產品大獎，成為今年台灣唯一以精華液和面霜一同獲獎的企業；而臺鹽從產品設計、研發技術、服務精神，到設備製程、通路商合作全面升級，成功從傳統製造業轉型以服務消費者為導向的企業，同步整合實體生技門市和電子商務開發多元通路，包括有全省台鹽生技門市、MOMO 購物網和 Yahoo 超級商城，以產品升級、服務加值的理念，為消費者開創更進步、健全的美好生活。



臺鹽表示，綠迷雅研發團隊發現「16 型膠原蛋白」具有特殊功效，運用自有研發技術開發出「膠原胜肽 3.0(Kallo Tai III)」並申請專利，再引入法國專利 AQP 水通道技術的「双導活妍紅藻」，創造極具優勢的商品力，經過台灣 100 位 30 至 50 歲女性試用者連續 14 天使用後感覺肌膚彈潤、年輕之外，系列中的「超進化膠原活膚露」、「超進化膠原細緻霜」兩項產品經過 70 位法國評審零品牌、零包裝、零宣傳的盲測後，獲得超過 83% 願意再次使用和推薦給親友的高度評價，凸顯臺鹽傑出的品牌力。