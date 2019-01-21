昇達科去年獲利高於營收成長 自結全年EPS 4.01元

全球 5G 通訊產業競爭白熱化，昇達科 (3491-TW) 今 (21) 日公布 2018 年自結營收、獲利同步大幅成長，去年營收 17.56 億元，年增近 2 成，稅後純益 2.64 億元，年增 29%，獲利表現優於營收，每股純益為 4.01 元。

昇達科積極擴充研發編制及兩岸生產據點產能，公司自結 2018 年營收 17.56 億元，毛利率 36%，年減 2 個百分點，稅後純益 2.64 億元，年增 29%，每股純益為 4.01 元，去年第 4 季稅後純益 6956 萬元，也是全年新高，年增率高達 2.52 倍。

昇達科主管指出，目前 4G/LTE 網路建設全球普及率不到 5 成，未來 5 年 4G/LTE 網路仍是通訊市場主流，特別是新興市場包含印度、非洲、南美、南亞及東歐等地更是積極，這些區域固定網路基礎建設落後，無線通訊回傳的比重會較高，也是微波傳輸的成長動能來源。即使因中美貿易摩擦而有不少抵制中國通訊設備廠商的訊息。

但昇達科的客源遍及國際各大設備廠商，昇達科主管說，昇達科受惠程度可能還高於受影響；此外，除既有系統廠客戶需求增長，新增天線品牌客戶的出貨量逐步提升，因此昇達科在 4G/LTE 產品營收上預期將持續有不錯成長率。

同時，昇達科認為，萬物聯網已是趨勢下，為解決行動通訊覆蓋率不足或無法覆蓋的問題，衛星寬頻網路是未來 10 年解決物聯網 / 寬頻全球覆蓋的最有效方法。因衛星建置成本有效降低與發射火箭可回收再利用，衛星營運商藉由低軌道衛星系統搶攻商用連網市場，未來是 5G 與衛星通訊相互搭配的聯網世界，此趨勢帶動衛星寬頻通訊裝置需求大幅成長，目前昇達科已成功開發多家知名大廠，取得認證以迎接衛星寬頻通訊地面接收站設備的強勁需求。