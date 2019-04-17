光陽延攬兩大將打國際盃 將發首份產業白皮書

台灣機車龍頭 KYMCO(光陽工業) 為全面加速品牌升級，今 (17) 日在股東常會中宣布，已制定全新集團戰略，並大舉延攬國際人才，光陽也宣布，適逢集團 55 周年慶，將公布產業全球第一份白皮書，與外界分享光陽在電動車產業的資源布局和趨勢看法。

光陽在今日股東會上，選出新任董事王景弘和丁學文，光陽集團董事長柯勝峯說明，新任董事將參與集團新創科技、資本運作等經營決策。

其中，王景弘為拓連科技 (Noodoe) 創辦人，擁有麻省理工學院電機工程學士和哈佛大學 MBA 碩士學位，曾任美國 Quickdot 執行長與 HTC 行銷長，擅長創造可市場化的前瞻性產品技術和拓展全球市場行銷。

而丁學文是金庫資本 (KYMCO Capital) 總經理暨管理合夥人，擁有台大經濟學士和美國康乃爾大學財經碩士學位，曾任美國 SSMB 總經理暨首席基金經理人與美商中經合集團董事總經理，擅長產業整合與股權投資，在全球基金投資與資產管理經歷超過 25 年。

在兩位新任董事加入後，光陽等於有了國際級專業能力加入集團的經營行列，柯勝峯表示，光陽力拚未來與國際一線大廠平起平坐，而適逢今年 55 周年慶，也將公布出行產業全球第一份白皮書。

去年光陽在國內市場市占率達 35.7%，連續 19 年居國內銷售第一，全年實際銷售動力車 (含機車、沙灘車、醫療代步車) 整車總台數為 483750 台，營業額達 297.98 億元。