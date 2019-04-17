牧德首季毛利率67.9%超越大立光 EPS 6.13元

自動光學檢測 (AOI) 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (17) 日召開董事會，通過 2019 年首季財報，稅後純益 2.61 億元，每股純益 6.13 元，創歷年同期新高；其中，牧德首季毛利率 67.9%，超越股王大立光 (3008-TW) 的 64.24%。

牧德今年第 1 季營收結構中，半導體 (封裝及 COF) 客戶營收比重，已超越軟板廠。

牧德 2019 年首季營收為 6.71 億元，毛利率為 67.9%，季增 3.38 個百分點，年增 1.5 個百分點，營業淨利 3.17 億元，年增 26%，稅後純益為 2.61 億元，季減 23.6%，年增 30.04%，每股純益 6.13 元。單季獲利也創歷年同期新高水準。

牧德董事長汪光夏日前指出，第 2 季開始進入設備業出貨旺季，目前接單能見度也佳。

牧德依據產品組合不同，每季毛利率略有消長，但這幾年表現穩定在 60% 以上，牧德強調，不靠削價競爭，靠的是核心技術不斷推陳出新，領先其他對手，取得主導市場優勢，是產品維持高毛利的關鍵所在，今年的策略依然不會改變。

PCB 業前 100 大廠，有 9 成是牧德長期合作的客戶，半導體 (封裝及 COF) 一線大廠也多為牧德客戶。牧德 2017 年前三大客戶占營收比重為 43.75%，2018 年占 51.46%，今年第 1 季則占 65.34%，但前三大客戶的組合皆不相同、每年都在輪動。

其中，今年第 1 季半導體營收超越軟板，另外國際市場也比去年同期大幅成長，顯示去年法說時所談的策略與預估正確，也代表客戶群布局廣泛。

牧德 2018 年營收 31.12 億元，創歷史新高，年增 1.18 倍，稅後純益 12.96 億元，也創新高，每股純益 30.43 元，牧德每股擬配息 27 元，配發率約達 88.73%。