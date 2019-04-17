【日盛投顧】台股量出再創波段新高

◆盤勢分析

1. 周三美股四大指數收高，晨間亞洲股市大多平盤附近震盪。台股在 2330 台積電、2317 鴻海等個股上揚帶動早盤小幅跳空高開，盤中傳出郭台銘有意角逐總統大位，鴻海集團相關個股拉升，配合尾盤期貨結算指數衝高突破 11,000 點，終場加權略有回落收在 10,997.26 點，上漲 69.41 點，漲幅 0.64%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收紅 K 棒，盤中再創 11,016.92 點波段新高價。

(2) 量能：成交量快速擴增至 1673.12 億元，後續上漲仍需維持 1400 億元成交量能。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高，型態仍有利多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 111.84 億元；外資 + 94.24 億元、投信 - 46.2 萬元、自營 + 17.6 億元。

3.OTC 指數早盤開高後，狹幅橫盤震盪，終場收 143.49 點，上漲 0.53%，目前短線上方壓力為 145 點整數關卡，下方支撐為 140 點。

PCB、散熱、鴻海集團吸睛

1.PCB：類股維持強勢，漲勢持續擴延，上游 CCL 三雄 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電股價全數波段創高，新兵 6672 騰輝電子 - KY 首日上漲超過 55%；玻纖布 5370 建榮股價量出漲停。8046 南電、3037 欣興高檔震盪；3189 景碩受惠 APPLE 與高通和解，股價爆料拉出長紅；4927 泰鼎 - KY 尾盤收高。

2. 散熱模組： 周四 6230 超眾漲族群，收盤上漲超過 7%，3017 奇鋐、3324 雙鴻盤中再創波段高，3338 泰碩尾盤量出走高。

3. 被動元件：2492 華新科股價緩步推升，周三創波段新高，2327 國巨轉強；二線廠商 2456 奇力新、6155 鈞寶轉強。

4. 集團股：鴻海集團主席郭台銘有意加入總統大選，2317 鴻海、3481 群創、2354 鴻準上漲慶賀；華新集團 2344 華邦電、5469 瀚宇博、6116 彩晶、3265 台星科周三股價表現亮眼。