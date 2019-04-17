中石化金雞母-銷售公司將赴港上市

中國國企改革動作頻頻，在一汽集團開始整頓旗下子公司為後續上市鋪路後，市場關注另一個焦點就是中國石化旗下金雞母「銷售公司」的未來發展動向。中國石化指出，「銷售公司」將赴海外上市，目前相關進度正在穩定推動中。

圖: 東方財富網, 中石化股價日線圖

銷售公司是中國石化旗下最優質的資產，其上市計劃已經進行數年。根據公開資料顯示，銷售公司擁有完善的成品油銷售網路，包含在中國有 3 萬多座加油（氣）站、逾 2.5 萬個便利商店、367 座油庫、1 萬多公里成品油管線。

其加油站總數位居全球第二，且重點分布於中國的環渤海、長三角，及珠三角等經濟發達地區，加油站網路具備明顯的地理優勢，且其在中國的市占率約 60% 附近，與中石油形成寡占市場。

此外，銷售公司在近幾年國企混改政策下已引進戰略投資人 (渤海華美、嘉實基金、新奧、中國人壽等 25 家)，持股比重約 30%。這些戰略投資人明顯就是著眼於銷售公司的上市計劃而投入。

不過，銷售公司上市之途發展並不順暢，這與習近平上台後反貪腐，及高層人事變動有明顯的關聯。

今年 1 月份，外媒報導銷售公司已取得中國國務院批准將赴港上市。知情人士指出，銷售公司計劃今年在香港進行 IPO，融資規模可能約在 50 億～60 億美元之間，比 2016 年預估的 100 億美元有所減少，主要因為公司成長前景減緩，及市場對於投資人是否有這麼高的意願參與銷售公司的 IPO 感到憂心。

從中國石化規劃的內容來看，銷售公司未來就算到香港掛牌，由於中國石化還是具備絕對控制權，因此銷售公司仍為中國石化旗下子公司。