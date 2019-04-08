〈第一金董座交接〉第一金、銀董總交接 董瑞斌盼廖燦昌帶領一銀走出新格局

第一金控 (2892-TW) 今 (8) 日舉行董事長與一銀總經理交接典禮，甫卸任董事長董瑞斌致詞時稱許，新上的任金控暨銀行董事長廖燦昌具備政通人和的特質，希望可以帶領走出新格局，再創高峰；卸任總經理鄭美玲在致詞也提及，對於「被告知突然終止」要離開服務長達 40 年的一銀覺得很意外，直言有壯志未酬的遺憾。

第一金控與核心子公司一銀今天分別舉行金、銀董事長與銀行總經理交接，董事長交接，由於這波公股人事大地震，被認為毫無過失的第一金董事長、銀行總經理鄭美玲無預警遭撤換下台，換上因慶富案下台的前合庫金董座廖燦昌接手，引發外界嘩然，今天交接典禮現場擠滿一銀員工，典禮耗時一個小時候才結束。

董瑞斌說，今年適逢一銀創行 120 週年行慶，中間歷經 10 幾任董事長來去，不管經歷了什麼挑戰與人事更迭，銀行始終能挺過風暴，一銀還是可以繼續往前走，希望新任董事長廖燦昌可以繼續帶領一銀往前走開創新格局。

董瑞斌認為，一家銀行要可長可久，要永續經營不是靠董事長、總經理高階主管，也不是每年 EPS 的成長，而是靠長期一套可長可久的穩健管理制度，希望未來全體同仁繼續競競業業的打拚守住暨有制度，未來有賴全體同仁協助兩位雄才大略的董、總幫忙，守住一銀百年優良傳統與制度。

第一銀行總經理交接。(鉅亨網記者郭幸宜攝)

鄭美玲致詞時也特別籲請兩位新任首長幫忙，讓一銀暨有業務可以繼續在軌道上成長，包括新資訊系統、數位金融業務、海外分行業務拓展、法遵與洗防，以及銀行 72-2 條水位風險監控的業務能順利接軌。