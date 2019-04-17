蘋果股價回升逾4成 外資大舉回補蘋概股 和碩、廣達相繼創波段高價

蘋果 (Apple) 股價回神，今年以來大幅回升逾 4 成，外資全面回補蘋概股，近日和碩 (4938)、廣達(2382) 相繼出現大漲，雙雙創下波段新高價。和碩因 iPhone XR 銷售未如預期，去年 EPS 以 4.25 元寫下 5 年新低。不過，隨著美中貿易戰緊張局面趨於緩和，有利蘋果在中國大陸市場的銷售回升，市場預期亦將有助鴻海 (2317) 與和碩兩大 iPhone 代工廠營運回溫，和碩首季合併營收 2942.9 億元，年增率約近 5%。



和碩週二 (16 日) 股價在外資大買逾 7 千張下，罕見大漲並亮燈漲停，週三 (17 日) 續漲，最高來到 63.8 元，漲幅逾 4.7%，本週以來漲幅則高達 18.6%，創下逾 6 個月來的新高價位。



廣達在蘋果供應鏈中扮演 Macbook 筆電、iMac 桌機以及 Apple Watch 主要供應商的角色，PC 方面隨客戶市佔提升表現穩定，穿戴裝置隨著客戶銷售與生產良率上升，發展正向。



而市場關注其在白牌雲端伺服器方面的領導地位，今年買下中環華亞廠辦擴大伺服器產能並成立 AI 實驗室，在 5G、AI、IoT 趨勢將擴大資料中心需求之下，廣達將成為主要受惠者。



因此，外資相較其他的蘋概股，對廣達回補持股的動作相對提前，進入 4 月再度大買，週三 (17 日) 大漲逾 4%，最高達 61.5 元，創波段新高，累計去年 10 月底起漲以來漲幅逾三成。