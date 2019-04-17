良得第二季旺季營收更優 產品組合轉佳 力拼今年獲利回溫

在惠州新廠產能開出下，良得 (2462)3 月營收繳出年增近 25% 的成績，良得表示，目前接單狀況良好，在惠州新廠產能穩定開出下，第二季旺季營收將有更好的表現，全年營收則挑戰年增一成以上，而在智慧家電、遊戲機等毛利較高的線材出貨成長下，今年獲利成長將優於營收成長幅度。良得提到，今年不以追求營收成長為主要目標，而是希望在產品組合轉佳下，毛利率、營益率能夠回到 2016 年的水準，帶動獲利表現回溫。良得去年由於惠州新廠產能尚未放大，再加上遷廠、資遣等費用，雖去年第四季有觀瀾廠補貼款入帳，全年每股僅小賺 0.08 元，今年則將力拼回到 2016 年的獲利水準。



良得指出，今年成長動能來自於智慧家電、遊戲機等線材，除了美系大廠外，今年也接到中國智慧微波爐的 wifi 線訂單，預計於第三季開始出貨；而日系遊戲機今年則將推出第三代新機，線材將於第二季開始陸續出貨，雖單價將低於去年，但出貨量則有望較去年成長 1-2 成。