富邦媒品牌日屢締佳績 再推百大品牌陣容 業績有望增三成

「品牌控」購物狂潮即將來襲！富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網為歡慶品牌深耕有成，舉辦《品牌狂歡節》，號召 Chanel、SAMSUNG 三星、Acer、無印良品、NEW BALANCE、理膚寶水、KOSE 高絲、幫寶適、五月花等逾百大品牌商品陣容，再加上相關促銷、回饋等活動，預估活動期間可望帶動銷售較平日成長 3 成。momo 指出，深耕品牌為 momo 近年重點發展策略，繼去年成功導入逾 2000 個品牌，今年邁入向下扎根及持續開發指名性品牌兩者並行的階段。在新零售世代下，momo 具備流量、行銷、金流、物流、售後服務、大數據與科技支援等全方位實力，協助品牌加大對網路銷售的布局。



富邦媒提到，momo 與品牌攜手推出的超級品牌日屢屢刷新單日最佳銷售表現，如日前 SKECHERS 品牌日銷售較平日成長達 16 倍、理膚寶水達 13 倍、ASUS 筆電也有逾 6 倍的銷售成長，品牌造節為品牌營造專屬形象的購物場景，加上活動祭出的回饋方案，為品牌、消費者與平台打造三贏的局面。