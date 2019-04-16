【亞洲投顧】盤後分析

亞洲投顧 2019年4月16號16點55分

◆盤勢分析

昨日美股走勢呈現弱勢震盪，由於重量級金融股高盛、花旗銀行公布財報，營收令市場失望，儘管獲利因成本降低而優於預期，不過股價表現仍疲弱，拖累金融股領跌大盤；盤中在美中談判傳出正面消息，雙方於核心議題互相讓步，以求盡快達成協議，帶動整體股市跌幅明顯收斂，惟終場四大指數仍全數收跌；而觀察今日亞洲主要股市表現，日、韓、陸、港股皆開低震盪翻紅走高，其中以陸股盤中走揚近 1% 表現最為強勢，台股則開高震盪走高。

觀察今日台灣 50 成分股表現，電子族群方面，台股三王持續走揚，台積電開高小漲 0.2%，在鴻海董事長郭台銘首次對外鬆口有意參選 2020 年總統大選，今日股價開高走高，站回 90 元，大立光也走揚逾 1.74%，其餘如和碩不懼評等遭調降，盤中一度大漲 8%，南亞科、聯發科也有逾 1% 的漲幅，國巨走揚逾 0.7%，鴻準、華碩、台灣大也呈現小漲格局; 金融及傳產族群方面則表現較相對疲弱，僅中壽、元大金、中信金、亞泥、中鋼、統一等呈現小漲。

盤面焦點族群部分，5G 概念股持續發燒，包括台揚、兆赫亮燈漲停，台嘉碩走揚逾 9%，台光電、聯茂、台郡走揚逾 5%，台燿、先豐、昇達科也有逾 4% 的漲幅。

胡毓棠 分析師