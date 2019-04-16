晶片價格降 摩根大通：戴爾股價可望上漲

摩根大通分析師 Paul Coster 表示，建議入手戴爾 (DELL-US) 股票，由於記憶體晶片價格下跌，有助提升戴爾獲利，帶動其股價上漲。

戴爾將於今年 5 月 30 日公佈 Q1 財報。

今年 1 月，戴爾股價一度跌至至 45 美元左右，但投資人對其下半年的業務前景，越來越樂觀，戴爾的股價已上漲約 30%。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Paul Coster 週一重申他看好戴爾股票的信心，理由是其產品所用元件的成本較低。

「成本低的主要原因是因為與子公司 VMware 的合作，DELL 核心處理器和基於軟體更新的公司內部不同，這些創新源於公司內部，並且不僅僅依賴於第三方產品生命週期，例如去年的 Wintel 週期 (微軟的 Windows 軟體平台 + Intel 的硬體架構)」他寫道。

戴爾股價週一下午上漲 0.58% 至 63.88 美元。

根據 Gartner 的數據，分析師指出，戴爾在 PC 市場的份額在 Q1 上升了 0.8 個百分點至 17.7%。

他還表示，記憶體價格下跌將有助於公司的成本結構。集邦科技股份有限公司 TrendForce 上個月報告說，今年的記憶體價格下降了約 30％。