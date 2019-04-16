主流加密貨幣交易平台幣安 4 月 15 日正式宣佈，將於香港時間 4 月 22 日傍晚 6 點下架 BSV 並停止所有 BSV 交易對，但用戶仍可在香港時間 7 月 22 日傍晚 6 點之前提現。

幣安發布公告表示，「以維護用戶利益為優先，該交易所將一如過往逐個審查架上加密貨幣，定期確保代幣品質不墜」。

該交易所還列出多個審查條件，包含：盡職調查配合程度、加密貨幣的開發品質以及不道德或欺詐等行為評估。數天前，幣安執行長趙長鵬早在推特上警告 BSV 創始人：「Craig Wright 不是中本聰。再鬧下去，我們（幣安）會下架 BSV！」

幣安宣佈下架 BSV 不久後，交易所 ShapeShift 也宣佈加入其行列，另一家大型交易所 Kraken 則仍在考慮中。ShapeShift 執行長 Erik Voorhees 4 月 15 日發布推文透露，「我們支持幣安和趙長鵬的觀點，決定在 48 小時內從 ShapeShift_io 中撤除 BSV 的交易。」

然而，此舉卻遭比特幣社區的一些成員否定，其中一名網友表示，「你的舉動就猶如當年 PayPal 凍結維基解密帳戶一樣。作為比特幣極端主義者，我無法認同這個作法，這違背了比特幣的原意」。

另一方面，加密貨幣交易所 Kraken 也在考慮下架 BSV，並在推特上展開一項民意調查，洽詢用戶意見。

事出必有因， 區塊客曾報導澳本聰 Craig S. Wright（CSW）日前與「#LightningTorch（閃電火炬傳遞）」運動發起人、推特用戶 Hodlonaut 在推特上打起中本聰「守衛戰」。

CSW 的律師隨後更發出警告稱， Hodlonaut 過去在推特上發表的內容已對 CSW 構成高度誹謗和辱罵性，將對此展開一系列的法律行動， 包括要求 Hodlonaut 帳戶持有人在公開法庭上向他道歉，並承認一直以來對 CSW 提出的指控均是不實、虛假的。

除了趙長鵬外，萊特幣創始人李啟威、知名播客主 Peter McCormack、Lightning Labs 聯合創辦人 Elizabeth Stark 等圈內知名人士都在推特上表示對 Hodlonaut 的無條件支持。隨著事件持續發酵，一些律師甚至主動提出願意免費為 Hodlonaut 作辯護。比特幣社區更向全球加密社群人士發起眾籌募捐運動「WeAreAllHodlonaut」，以幫助支付 Hodlonaut 可能要面對的律師費。

社群在發出募捐運動的同時，還在推特上提出「#DelistBSV」。Morgan Creek Digital 聯合創辦人 Anthony Pompliano 呼籲所有加密貨幣交易平台在 5 月 1 日下架比特幣 SV（BSV）的交易對。Pompliano 表示，這是展示比特幣社群團結一致的標誌性時刻。他還提到，「這個社區講求的是人民的責任。 有時我們必須做一件不容易的事，但我們都知道它是正確的。」

這篇文章 澳本聰引燃「#DelistBSV」幣安宣佈下架 BSV、ShapeShift 效仿 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』