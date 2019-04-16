【華冠投顧】盤中解析：權股股撐盤 再創新高

劉彥良 分析師

雖然今天不少中小型股拉回，下跌家數來到約 800 家，但是權值股發揮撐盤效果，使得指數再創新高 10915。

鴻海董事長郭台銘在這幾天內將作出是否參選總統的決定，子弟兵率先上攻，泛鴻海集團中包括 5G 概念股如台揚 (2314)、亞太電(3682)、建漢(3062) 和台通 (8011)，設備廠的東捷(8064) 和友威科 (3580)，PCB 的臻鼎 - KY(4958)，甚至是 LED 的榮創(3437) 和光鋐(4956)，股價都獲買盤進場推升。

PCB 族群中，除了臻鼎 - KY 走強外，包括聯茂 (6213)、台郡(6269)、先豐(5349)、華通(2313) 和泰鼎 - KY(4927)也都改寫波段新高，漲勢整齊。

倒是強勢的散熱族群，今天只有泰碩 (3338) 和動力 - KY(6591)表現較強，雙鴻 (3324)、超眾(6230) 和奇鋐 (3017) 則漲多拉回但跌勢不重。

至於波段主力抱緊處理的致振 (3466)，今天盤中大漲 8% 繼續創高，短短 4 個交易日最大漲幅已來到 4 成，目前漲勢稍有收斂但漲幅仍有 4% 水準，技術面上尚無敗相，投資朋友可持續偏多看待。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。