頂住脫歐不確定性 英國成最具投資吸引力國家

據報導，儘管面臨脫歐等各種不確定因素，英國似乎頂住了壓力，並在一份針對未來一年企業投資吸引力的調查中，名列第一。

四大會計師事務所之一的安永會計師事務所 (EY) 針對 47 個國家中 2,900 名高階管理人進行了調查。該公司在調查報告中表示，英國十年來首次成為世界上最具吸引力的投資國家，超過了自 2014 年以來一直保持領先地位的美國。

自從 2016 年 6 月英國脫歐公投以來，英鎊的下跌使得英國資產更為便宜，不過，安永交易諮詢服務團隊全球副主席 Steve Krouskos 指出，儘管面臨脫歐等混亂局面，對外國投資者來說，英國仍然是一個適合外資投資的環境，該國以英語為基礎，具有技術勞動力和強大的科技基礎。

安永表示：「面臨目前的不確定性，英國的排名可能讓人意外，不過自 2016 年公投以來，英國地區的併購活動持續強勁。」

在過去一年中，英國出現了一些引人注目的投資和併購，其中包括 Comcast(CMCSA-US) 以約 300 億英鎊收購英國衛星廣播公司 Sky，以及可口可樂 (KO-US) 以近 40 億英鎊的價格收購英國連鎖咖啡店 Costa Coffee。

安永在調查中發現，隨著管理者試圖適應科技變革，全球對併購的興趣處於 10 年來的高位，有 59% 的公司計劃在明年達成併購相關交易，相較之下一年前的比例為 52%。「投資併購意願的增加清楚表明高管們專注於追求成長，並對未來業績具有高度期望。」