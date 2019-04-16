台股盤前—資金行情追捧指數站上半年新高 下一步挑戰「萬一」大關

台股昨 (15) 日在權值股鴻海 (2317-TW) 與台積電 (2330-TW) 領軍下，上漲 70 點，加權指數收在 10875 點，站上半年以來波段新高，本週適逢台積電法說，接下來將看量能是否能放大，帶領大盤挑戰「萬一」關卡。

與台股高度連動的美股 15 日陷入觀望，在銀行股走弱拖累下，四大指數同步走跌，惟跌幅低於 1% 以下，道瓊工業指數與那斯達克雙雙下跌 0.1%，S&P500 下跌 0.06%，費城半島體指數下跌 0.75%。

台積電即將在 18 日舉行法說，外資預期，在智慧型手機需求動能穩定、華為拉貨效應帶動下等兩大因素帶動下，加上先前受晶圓報廢的產線已恢復相關運作，看好台積電第 2 季營收可望回升，外資昨天大舉敲進半導體類股，推升台積電股價攻上今年以來波段新高，發揮領盤上攻作用。

5G 題材繼續帶動相關題材類股表現，包括散熱與通訊等類股，昨日在資金追捧下，成為助攻大盤上衝的多方，包括泰碩、超眾、雙鴻、動力 - KY 與力致等全都攻上漲停，建準與奇鋐也大漲逾 9%，相關個股在資金追捧下，啟動新一波漲勢；另外勤控與榮群等通訊類股也同步攻上漲停關門。

法人表示，台股目前已經進入高檔賣壓壓力區，目前資金仍持續追捧權值類股，資金行情仍未完全退散，多方格局也尚未被破壞，接下來就看外資動向，與個股財報營收表現，或有機會推升台股挑戰萬一關卡。