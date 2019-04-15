【華冠投顧】5G概念股《南電、先豐》之後 《(漫威宇宙)波若威》接棒大漲 再來鎖定結構類似的《奔跑吧兄弟》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上周二 (4/9) 昇楷曾提醒「現階段大盤來到 10850 點之上，漸漸深入去年高檔的大量套牢區，同時也滿足了去年底至今年初所打出的 "大Ｗ底型態" 之等幅測量，盤勢恐於 4/10 周選擇權結算後開始震盪」。

上周四、五台股如期壓回整理，今日大盤則在美股上漲（Nasdaq、SP500、費半指數創高）背景下再創新高且一度逼近 10900 點大關，終場 + 70 點，OTC 指數 + 0.77%。

雖然今日大盤再次創高，不過從成交量略縮且仍低於短期各均量、OTC 指數過不了上週五高點以及五日線、四大期指價差不見轉強... 等情形來看，台股還是位於震盪結構之中，整理期尚未結束。

台股整理期間內受制於成交動能不足，要見到各大類股齊揚走勢比較困難，個股續航力也相對受限，但依舊會有輪流表現機會，操作上把握 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，就可兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

後續大盤只要守住 4/8 多方缺口都算強勢整理，多頭主要支撐則看 4/1 低點 10627，有效跌破才需改變操作策略。

＜5G 概念股＞

昇楷三月至今曾經操作過的 5G 概念股如《8046 南電》、《(鈴木一朗)5349 先豐》... 等，其共通特色都是去年第四季大盤在跌但他們逆勢上攻、今年第一季大盤在漲但他們橫向震盪，一直到 Q1 季末休息夠了，出現 "整理末端蠢蠢欲動跡象" 後就展開一波攻勢，像是 3/14 盤後影音提醒《8046 南電》見到 "初步轉強訊號"，其後漲幅 38%；3/27 卡位《(鈴木一朗)5349 先豐》同時在盤後影音介紹，其後漲幅 14%。

近日有不少 5G 概念股陸續複製先前《8046 南電》、《5349 先豐》的型態，出現整理末端跡象，例如上周五昇楷帶學員上車並於 "盤後影音" 與大家分享的《(漫威宇宙) 3163 波若威》，今日早盤直衝漲停，再創今年新高 55.4，恭喜學員獲利 ING。

＜第二季贏家全攻略＞

先前贈送之【第二季贏家全攻略】當中的學員持股《3673 TPK-KY》，上周一度小破月線，但昇楷在上周四與上周五的 "盤後影音" 中要大家不用擔心，今天早盤隨即在利多助陣下 + 8.7% 創高，之後雖遇獲利了結賣壓以致漲幅收斂，但從周線層級來看依然具備「下檔風險易守、上檔獲利可期」優勢，仍隨設定之移動停利點動作。

另《9802 鈺齊 - KY》、《5425 台半》... 維持強勢整理，同樣隨移動停利點動作。更多的潛力股分享與持股追蹤，歡迎加入昇楷投資園地。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，5G 散熱族群持續匯集多頭人氣，散熱雙雄《6230 超眾》、《3324 雙鴻》漲停鎖死，帶動《3017 奇鋐》、《2421 建準》、《3338 泰碩》... 攜手大漲；5G 通訊族群也是盤面亮點，《3704 合勤控》、《8034 榮群》鎖上漲停，光纖族群則有《3163 波若威》、《3363 上銓》... 放量走揚；上周五暗示值得留意的強勢股，亦有《8341 日友》、《3374 精材》... 持續上攻。

被動元件族群今日以《2492 華新科》表現稍強，族群能否正式轉強仍鎖定龍頭《2327 國巨》走法，由於國巨除了年線之外，其餘均線皆糾結在極小空間中，有待順利突破才容易帶動整個族群表現。

弱勢股方面，《1795 美時》、《6111 大宇資》、《2231 為升》、《4736 泰博》、《4137 麗豐 - KY》... 持續逆勢破低，近日不斷提醒有部分個股已現清楚頭部型態，宜儘速避開。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。