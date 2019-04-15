【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股上週五大幅收高，尤其費半指數持續下新高，激勵今日台股開盤便由電子股帶頭衝鋒，近期受法人追捧的５Ｇ概念持續發熱，權值股方面，鴻海延續上週的強勁走勢，收盤大漲逾 3%，同時台積電在週四法說前吸引買盤，股價回到近半年高點，推升加權指數收盤上漲 0.65%。

《國際金融市場焦點分析》

上週末中國央行公佈 3 月份社會融資規模增量為 2.86 萬億元，3 月 M2 同比增 8.6%，M1 同比增 4.6%，同步大幅超出預期；另外，海關總署也發布 3 月進出口統計，出口大幅超出預期，以兩位數增長達 14.2%，受到激勵，今日 A 股早盤在多元金融、5G、工業大麻板塊輪番表現下，上証指數一度漲逾 2%，不過午後券商及白酒股殺跌，創業板更重挫超過 1.5%，A50 期貨回吐盤中超過 300 點漲幅，轉為下

《國際商品市場焦點分析》

中國週五公佈 3 月份社會融資數據上升至 28600 億人民幣，大幅超越市場預期，推動市場風險偏好升溫，加上利比亞面臨 2011 年以來最嚴重之內戰，能源產業將可能受到衝擊，帶動市場擔憂供給縮減疑慮再度升溫，在市場風險偏好升溫及供給量有望再度出現下滑影響下，帶動上週輕原油及布侖特原油期貨同步走高；美元指數回檔及中國經濟數據優於預期，推動銅及白銀期貨同步走高。

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