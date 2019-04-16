〈群益期貨〉美國、伊朗互相認定為恐怖組織，沙特揚言去美元化，虛實為何？

布侖特油與西德州輕原油價差 4 月 8 日後由 6.63 美元上升至 7.7 美元，布侖特油與西德州油的價差是地緣政治反應的價格現象，一般來說，當中東出現風險性的問題，從物理距離的角度，對布侖特油會比較大，因此可以藉此觀察中東板塊的政軍角力，從價差轉強，顯示美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊政府軍定義為恐怖組織，而伊朗亦反擊指美國才是恐怖組織，再加上利比亞內戰及沙特揚言去美元化，不再使用美元為原油計價，對原油市場還是有產生正面的影響的。



儘管近期 OPEC + 內部開始出現減產無法持續至下半年的聲音，造成近期油價在美元下跌過程中不漲反跌，但西德洲輕原油在 4 月 5 日美元強勢時轉強的位置仍然是具有支撐力道的，短期恐陷入區間震盪整理。

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