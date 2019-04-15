〈每日外資外匯觀點〉儘管預期降息腳步逼近 但市場透出令人不安的平靜

美國總統川普周日再度發布推文指責聯準會工作是否得當，歐洲央行央長德拉吉預警 2020 年全球經濟復甦面臨相當大的風險，此外，本周有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據公布及美日、美歐貿易問題的後續發展，預期都將是市場關注焦點。

美國總統再次抨擊聯準會，如果聯準會的工作得當，美國股市將會「多漲 5000 到 10000 點，經濟成長率也應該會遠超過 4%」，投資人關注聯準會官員是否會在本周談話中做出回應。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大帝國商業銀行外匯策略主管 Bipan Rai 指出，G10 央行的鴿派轉變更像是一種展現耐心的立場，儘管已預期降息的腳步逼近，但市場有一種令人不安的平靜，目前匯市中各主要貨幣對的震盪幅度收縮，而在央行未採取重大改變前，可能都會居於狹幅震盪的格局。

外電報導，歐盟正尋求對 120 億美元的美國出口產品徵收懲罰性關稅，雙方貿易緊張局勢升溫，本周美國和日本也將開啟貿易談判，日本希望避免輸美汽車被加徵高達 25% 的關稅。

Rai 認為，目前最有可能衝擊市場的因素是全球貿易戰，尤其是美國和歐盟間的貿易衝突一旦升級的話。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 在報告中指出，歐元兌美元上周五一度觸及目標價 1.1320，中期動能指標看上去仍然對匯價構成溫和支撐，目標價上升至 1.1345-1.1385 區間；若跌破 1.123，預期將在 1.12 附近尋求支撐。

BK 資產管理的外匯策略總經理 Kathy Lien 表示，市場對全球經濟增長放緩的擔憂如影隨形，預期美元兌日圓匯價在觸及 114 前，恐怕會先跌到 110。

從技術面來看，美元兌日圓來到七周來的高點，且短期上漲動能強勁，若匯價上漲突破年內高點 112.14，將上看至 113。