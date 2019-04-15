新北產業投資拚招商 今年將創1萬個工作機會

為促進企業與政府合作並吸引產業進駐，新北市政府今 (15) 日舉辦「Next Innovation—新北產業投資誓師大會」，新北市長侯友宜與國內外企業家齊聚，會中宣誓將在 1 年內創造 10000 個工作機會，達成招商一條龍「從 1 到 10000」的目標，同時宣布「瞻海策略」為下一季招商主題。

此次誓師大會邀請外國駐台代表、境內指標性工商企業、潛在投資廠商、新創公司與中央部會相關單位等投資夥伴共同參與。

侯友宜在會中表示，新北市今年的「招商一條龍」，將目標設定在 1 年內攜手 10 個招商夥伴、服務 100 件投資招商案、落實 1000 億以上投資金額，並從中創造 10000 個工作機會，帶領企業從 1 到 10000，帶動新北市的娛樂以及交通發展。

侯友宜表示，團隊自上任以來全力拚招商，目前「招商一條龍」專案已服務 57 件民間投資案件，且成功吸引 Google 公司進駐板橋 Tpark 遠東通訊園區，預計年底可落實 27 件投資案，加上公有土地投資金額，將促成 1176 億元投資，可望達成預定目標。

關於如何吸引更多產業進駐新北市，侯友宜認為，鬆綁不合時宜的法規為第一步，再來必須個別拜訪有興趣投資的企業，一旦解決企業的投資問題，相信能吸引更多企業根留新北，進一步將新北市打造為適合企業發展的投資環境。

侯友宜並指出，產業發展與交通脈絡息息相關，宣布下一季將以「瞻海策略」作為招商主軸，突破淡海新市鎮 27 年來未開發的困境。

淡江大橋主橋段預計在 2024 年完工，若推動「瞻海策略」招商計畫，可將淡海新市鎮的產業延伸至台北港，也可沿著 64 線快速道路進入三重崁頂工業區、新北科技園區、新店寶高智慧產業園區等區，發展河岸城市，藉此吸引消費與居住人潮，將新北市打造為大台北產業重鎮。