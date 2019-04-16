長照扣除額草案出爐 增排富條款、採定額扣除每人12萬

長照扣除額草案出爐，行政院今 (16) 日召開行政立法政策協調會報，討論長照扣除額草案，確定在《所得稅法》第 17 條新增「長照扣除額」，其中確定增設排富條款、採取定額扣除，讓居家照護者也能享有長照扣除額，預估有 29 萬人受惠，稅損約 20 億元。

行政院發言人 Kolas Yotaka 表示，長照扣除額確定拍定採定額扣除，每人額度維持 12 萬元，但也增設排富條款，綜所稅率 20% 者不適用，預定 18 日送院會討論，目標本會期完成三讀，預計明年 5 月申報綜所稅時適用，同時可追溯至今年 1 月。

原本財政部規劃長照扣除額採取核實扣除，每人每年 12 萬元，預估約 35 萬人受惠，稅損估計約 60 億元，不過民進黨立委江永昌認為，長照扣除額核實扣除，對於沒有收支單據的居家照護者並不公平，也主張應設立排富條款，民間團體也認為，核實扣除對於聘僱外傭照護者有失公平，呼籲政府應採取定額扣除額，也就是以身分資格認定。

財政部從善如流，為讓更多人享受長照扣除額，決定採定額制，扣除額仍維持每人 12 萬元，但多了排富條款，這也讓長照扣除額稅損從原本的 60 億元降至 20 億元，達到照顧多數兼顧財政健全的目的。