貴金屬盤後─美元下跌 黃金收高 但股市強漲 則削弱黃金漲幅

黃金期貨週五收高，美元指數下跌，提供了市場支撑。但黃金本週仍溫和下跌。

6 月黃金上漲 1.90 美元，或 0.2%，收於每盎司 1295.20 美元。

5 月白銀上漲 9.6 美分，或 0.7%，至每盎司 14.963 美元，本週則下跌 0.8%。

美元指數週五下跌至二週低點，支撑了黃金上漲。但華爾街股市強勁走高，則使得黃金漲幅受限。

週四，黃金跌破 1300 美元技術性關卡，美國經濟數據強勁，Fed 短期內不太可能降息，削弱了黃金的吸引力。

中國週五公布經濟數據轉佳，投資人湧進股市，削弱了避險買盤需求。中國 3 月出口較去年同期上升 14.2%，分析師預估為上升 8.7%。此外，中國新提供銀行貸款為 1.7 兆人民幣，高於預期的 1.3 兆人民幣，顯示中國政府刺激信用成長發揮了作用。

分析師說，長期而言，股市可能回檔，對黃金屬利多。預期 2019 年底，黃金可能測試 1400 美元水準。

週五，密西根大學公布，4 月初，美國消費者信心指數下降至 96.9，3 月為 98.4。

5 月銅上漲 2% 至每磅 2.946 美元，本週上漲 1.8%。

7 月白金上漲 0.4% 至每盎司 898.50 美元，本週下跌 0.8%。6 月鈀金上漲 1.3% 至每盎司 1350.20 美元，本週上漲 0.3%。