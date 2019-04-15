Nissan Leaf電池供應商遠景AESC集團 將於中國建廠拚產能

日產汽車 (7201-JP) Nissan Leaf 電池供應商「遠景 AESC 集團」，正在中國建廠，盼使其全球產能，增加三倍以上，並吸引更多客戶，進入中國這個全球最大的電動車市場。

「遠景 AESC 集團」執行長張雷表示，位於江蘇省無錫的工廠建設完成後，年產能預計為 20GWh，將足以替每年 40 萬輛電動汽車提供動力。

遠景集團去年 8 月宣布，將控股日產汽車旗下電動電池業務和生產基地 (Automotive Energy Supply Corporation)，成為「遠景 AESC 集團」，該集團目前在日本，美國和英國擁有三家工廠，每年可生產 7.5GWh 的電動汽車電池。

張雷在 4 月 14 日於上海接受訪問時表示：「中國並不缺乏電動車的電池製造商，但缺少能讓中國家庭信賴的電動車產品」

中國預計在 2025 年達到每年銷售 700 萬輛新能源汽車，包括純電池電動車、油電複合車和燃料電池車。

目前的電動車大廠如特斯拉 (TSLA-US)、福斯 (Volkswagen) 和戴姆勒 (Daimler)，等汽車製造商正一同與中國的電池公司 CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) 合作開發新能源，已確保能夠提供更多電池給電動汽車。

張雷沒有提供工廠的投資數據，不過計劃該工廠最早在明年開始量產。

AESC 中國業務負責人趙偉軍表示，雖然 AESC 試圖取得其他全球汽車電動車廠的訂單，但它將持續供應日產包括 Leaf 的電動汽車，畢竟在 AESC 日產仍持有 20% 股份。