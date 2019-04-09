資金簇擁陸股行情火熱 陸股ETF成買盤追捧焦點

去 (2018) 年績效墊底的陸股，今年受惠於美中貿易戰和緩，加上中國官方積極救市帶動下一甩去年頹勢，帶動陸股重拾漲勢，投信認為，在 A 股相繼被納入 MSCI、富時羅素指數後，預期在資金效應簇擁下，可望進一步推升陸股行情。

事實上，陸股資金行情火熱也連帶推升陸股 ETF 行情，儘管上証指數今 (9) 日小跌，但仍無礙陸股 ETF 行情，根據證交所資料，今天淨買超前五檔個股中，陸股 ETF 就包辦了 3 檔，分別為元大滬深 300 正 2(11.6 萬張)、富邦上証正 2(2.5 萬張)、國泰中國 A50 正 2(1.4 萬張)，在量能放大效應下，三檔陸股 ETF 今天都有 2% 以上的漲幅。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇表示，MSCI（明晟）提高 A 股占指數比重，今年底前 A 股納入因子將提高 4 倍至 20%，FTSE(富時羅素)6 月也將 A 股首度納入指數，納入因子為 25%，預估全年可吸引 900 億美元資金投入 A 股。

以價值面來看，2005 年以來滬深 300 指數曾見到 4 次底部反轉，2018 年的下跌令本益比再次回到歷次轉折起漲點附近，今年以來的上漲後讓本益比回到約 12 倍，但仍在歷史偏低水準。

方定宇指出，成交量回升反映市場已脫離去年的低氣壓，代表散戶信心的融資餘額近期也已回升，顯示中國 A 股上升趨勢成型，且行情尚未結束。

保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，中國的減稅降費措施，對於經濟效益刺激已逐步發酵，儘管中美貿易談判期限有延長的雜音，但只要繼續朝正面發展，降低市場不確定性，非課徵關稅的商品需求能見度提高，因此預期中國景氣谷底落在今年第 3 季可能性頗高。

在投資策略上，許智洋建議，手中握有陸股部位的投資人可繼續抱股，空手投資人則可持續分批佈局，以掌握股市長線上漲趨勢。