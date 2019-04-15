因應魔王級IFRS 17上路 5大壽險擬增資合計逾600億元

韓國試算若接軌 IFRS 17，全體南韓保險公司需增資高達新台幣 1.13 兆元，為了因應魔王級的 IFRS 17，金管會保險局今 (15) 日透露，目前已有南山人壽、中國人壽、臺灣人壽、新光人壽、國泰人壽都擬增資，5 家公司合計增資金額逾 600 億元。

韓國試算若接軌 IFRS 17，全體南韓保險公司需增資高達新台幣 1.13 兆元，甚至有 9 家壽險公司可能被韓國政府接管，韓國整體壽險業淨值比會從 8.5% 跌到 3.5%；我國最快 2024 年也將接軌被視為魔王級的 IFRS 17，立委關切我國壽險增資狀況。

對此，金管會顧立雄表示，韓國如何設算 IFRS 17，我國還在研究做參數設定，因為參數變動，金額會非常大，不過確定的是今年已有很多家壽險業提出現增計畫。

據六大壽險公司公布截至 3 月底的自結淨值比，國泰人壽 7.9%，富邦人壽逾 6%，中國人壽亦已回升到 5.8%，南山人壽有 5.3%，臺灣人壽 5%，新光人壽則因不動產增值利益後續未認入淨值，因此 3 月底淨值比僅有 3.53％，但也已比去年底的 2.6% 回升。

保險局表示，已有 5 家壽險公司擬增資，其中最明確的是南山人壽要現金增資 12.25~15.31 億股，以每股 16~20 元的價格，預計募資 245 億元；中國人壽亦要現增 4.5 億股，每股 25 元，將募資 112.5 億元。

而臺灣人壽是由中信金控增資 99 億多元，新光人壽則申請現增上百億元，另外國壽也已向保險局表示，今年會再增資，以強化資本強度，因應資本市場波動及未來接軌 IFRS 17 等，5 家公司合計增資金額逾 600 億元。

其實，壽險業的增資潮從去年就已經開始，國泰人壽去年就已完成 420 億元的現金增資，由富爸爸國泰金控在去年上半年全數認購；台灣人壽去年底亦辦理現增 3.33 億股，每股 30 元，由中信金全數認購，增資 99.996 億元；富邦人壽去年是盈餘轉增資，一口氣增資 278.6 億元。