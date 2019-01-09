貿易戰逆勢受惠 二大貨物承攬業去年營收寫新猷

2018 年由於中美貿易戰導致業者積極提前出貨，再加上石油價格上揚推升運價，二大貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 和台驊 (2636-TW) 全年營收均寫下新高紀錄，中菲行年增 1.92% 至 178.71 億元，連 2 年創新高紀錄；台驊為 115.63 億元，年增 9.74%，更是連 5 年創高。

台驊指出，目前處在農曆年節前的鋪貨旺季，支撐海空運市場營運表現，惟美國升息和中美貿易戰仍對全球經貿環境帶來不確定性。

因此，台驊將加強海空運貨物承攬力道，積極開發中國進口物流業務，並以物流角色發展供應鏈金融服務，透過多元布局緩和全球經濟不確定性帶來的潛在風險，持續朝全年營運成長目標邁進。

中菲行則表示，今年仍將積極在北美洲、中國大陸、歐洲、印度和東南亞等地進行業務拓展和投資，預料營收仍將持續成長。

就整體市況來看，隨著貿易戰持續衝擊全球經貿環境，全球供應鏈結構正在進行區域轉移，部分廠商為規避中美關稅稅負影響，選擇到美國當地生產，而部分廠商則選擇遷移至東南亞或墨西哥等具人口及土地紅利的地區生產。

在此情勢下，台驊同樣將加強東南亞市場運營，除去年 10 月起新併入集團的新加坡 ATP 公司已逐漸增加貢獻，第 1 季將新設立菲律賓公司，在東協市場 7 個國家擘畫起完整的版圖。