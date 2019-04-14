陶冬：Fed政策數據為準 英國脫歐困惑依舊

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，Fed 會議紀要的發佈，並沒有令市場改變今年降息的預期，這種落差在明年更大，市場價格與政策指引在此分道揚鑣。以下為部落格全文：

太平洋兩岸的貿易糾紛未了，大西洋兩岸的關稅烽煙又起，但是這些都無法阻擋風險市場的增槓桿進程，恐慌指數跌破 12 關口創半年新低，美國三大股指齊齊逼近歷史高位，引領全球股市繼續向好。除了流動性因素，美中歐經濟數據向好，其中中國的信貸數據特別突出，市場開始出現經濟觸底反彈的呼聲。美國非農數據中的時薪和核心通脹均比分析員預期的更弱，加上聯儲排除了今年加息的機會，美元轉弱。歐洲首腦決定將英國脫歐的時間死線推延至十月底，硬脫歐憂慮暫告舒緩，英鎊反彈。率先公佈季度業績的美國兩家銀行盈利頗佳，預示到來的美國盈利季節可能有驚喜，市場期待升溫。受到美元疲軟和供應瓶頸的影響，布倫特原油期貨企穩 71 美元。市場恐慌情緒消退，黃金偏軟。川普宣佈美國的 5G 計畫。

在央行動向領域，上周的熱點在美國聯儲的三月會議紀要上。紀要顯示美國貨幣政策決策者基本排除了今年加息或減息的可能，對明年的利率展望則同時保留了加息或減息的可能性，換言之，Fed 今年處在暫停狀態，明年的政策走勢則取決於到時的經濟形勢與數據。此論與最近三個月聯儲所發出的前瞻性指引吻合，但是卻讓市場有不太鴿派的感覺。在過去六個月中，市場對聯儲基金利率的預測從加息三次變為減息一次，利率期貨市場甚至對今年減息一碼給出了 68% 概率。會議紀要的發佈，並沒有令市場改變今年降息的預期，這種落差在明年更大，市場價格與政策指引在此分道揚鑣。筆者認為，這種分歧源於對美國經濟失速速率的不同判斷，市場對通脹前景的解讀顯得更悲觀。

歐盟領袖正式將英國啟動里斯本 50 的觸發時限延遲到 10 月底。這個延遲是歐洲 26 國領袖與法國總統馬克隆（堅持英國 6 月離開）之間達成的妥協，也是英國政府與國會膠著（國會既連續否決梅的脫歐方案又不願意趕她下臺）的折射。死線從 4 月 12 日延遲至 10 月 31 日，讓市場松了一口氣，但是對尋找實際解決方案效果未必理想。企業已經為英國脫歐做了準備，延長六個月的期限只是將情況吊起，企業並不知道最終結果，這是花錢而不是省錢的過程。同時，六個月的時間也不夠英國準備第二次公投。梅在去年底贏得了保守黨內的不信任投票，所以保守黨一年之內也無法通過更換黨魁來改變首相（除非梅自動辭職），梅又儘量拖著不進行臨時選舉。在筆者看來，脫歐死線往後移了，但是十月底前出現解決方案的機會暫時並不大。

本周市場焦點：1）中國第一季度 GDP 數據，市場熱切地搜尋者經濟增長見底的訊號；2）印尼大選；3）美國大企業業績集中發佈期。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘