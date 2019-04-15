台塑化Q2煉油與烯烴事業利差擴增 法人估EPS上看1.8元

台塑化 (6505-TW) 第 1 季營運成功走出去年第 4 季的虧損陰霾，第 2 季煉油與烯烴事業開工率均較上季成長，加上利差也可望同步擴增，且需求面預期也將有所成長，法人估台塑化第 2 季每股純益可望上看 1.8 元。

台塑化第 1 季煉油事業產品價差雖走弱，但受惠收料時間差與庫存差利益；烯烴事業則由於原油價格止跌回升，平均利差較上季小幅擴增，第 1 季共認列 33.9 億元庫存跌價回沖利益，單季營運由虧轉盈，每股純益 0.97 元。

展望第 2 季，法人指出，從供給面來看，台塑化煉油與烯烴事業均無重大產能歲修，煉油廠開工率將由上季的 88% 提高至 90%，而烯烴廠也將全能開動，原油日煉量與烯烴廠產能利用率將較上季成長，加上第 2 季適逢亞洲煉油廠與輕油裂解廠歲修潮，將使東亞乙烯產能減少 2%，帶動煉油與烯烴利差擴增。

在需求方面，法人認為，近期美中貿易談判日趨明朗，加上中國政府 4 月起降低製造業增值稅，將刺激需求成長，預估台塑化第 2 季獲利將較上季增溫，每股純益可望上看 1.8 元。

台塑化第 1 季合併營收 1691.17 億元，季減 11.9%，年減 7.1%，為近 5 季低點；稅後純益 92.26 億元，較上季轉盈，年減 49.6%，每股純益 0.97 元。