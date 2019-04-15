手搖飲＋烘焙雙管齊下 六角雙品牌擴加盟搶市

為穩健拓展台灣市場，成軍 15 年的六角 (2732) 看好台灣手搖茶飲一年超過 500 億元的商機，以及 600 億元規模的烘焙市場，於台北世貿春季加盟展，推出旗下兩大人氣品牌「Chatime 日出茶太」及「Bake Code 烘焙密碼」開放加盟招商，期望透過完善的教育訓練，及跨國營運管理、行銷團隊的支援，建立系統化、標準化的品牌連鎖經營，吸引更多加盟夥伴的加入。六角在「Chatime 日出茶太」展店助攻下 3 月及第一季營收皆創下歷史新高，而在積極展店策略不變下，六角今日股價強勢，早盤即大漲超過 5%，最高來到 100.5 元，創波段新高。



六角指出，全球版圖橫跨六大洲 40 個國家地區，以台灣做為品牌發展總部，市場發展則以國內外併行，在國際市場全力衝刺展店，今年預計全球展店 180~200 店，其中印尼、澳洲已超過百店，菲律賓百店規模可望於上半年達成。台灣市場更計畫於今夏推出全新優化飲品「太極厚茶拿鐵」，搶搭夏天手搖茶熱潮，加速擴展並強化台灣市場。



而「Bake Code 烘焙密碼」以販賣歐法及日式麵包為主打，強調手作及採用最天然的在地食材，在全球已駐點台灣、加拿大、美國及馬來西亞等國，目前全台共 6 間門市，預計今年展店數達 10 家。除了手搖茶飲單店模式外，六角亦看好茶飲 + 烘焙麵包型態的複合式概念店，在本次加盟展中也推出雙品牌店型的加盟優惠。

