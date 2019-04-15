台股盤前—美企財報周+台積電法說 指數維持高檔可期

美股上周五全面收紅，道瓊大漲近 270 點，標普挑戰新高，可望支撐台股上攻力道，不過本周來看，隨著美企進入財報周，台積電也將於 18 日召開法說，市場觀望下，指數可能呈現高檔震盪格局。

摩根大通、富國銀行第 1 季獲利成長，帶動美股 13 日收高，道瓊大漲 269.25 點或 1.03%，收在 26412.30 點；標普上漲 19.09 或 0.66%，來到 2907.41 點，挑戰去年 9 月創下的歷史新高，納指、費半也分別上漲 0.5%、1.4%。

市場消息方面，華為手機銷售升溫，年度旗艦機 P30 系列上周於中國發表之後，銷售暢旺，華為正評估追加出貨量，有助帶旺台廠相關供應鏈台積電、大立光、鴻海、雙鴻、穩懋等營運表現。

而誠美材昨 (14) 日公告，接獲子公司昆山奇美材通知，因誠美材未在期限內解決經營權紛爭，導致營運受影響，昆山奇美材最大股東錦江集團將行使經營控制權。

紡織雙雄儒鴻、聚陽今年營運可望續強，外資看好全面上調目標價，豐泰更同時被 3 家外資調升目標價，最高上看 240 元。

以蘋果西打文明的老牌飲料廠大飲因爆發掏空疑雲，董事長江國貴上週遭約談、總經理孫幼英遭聲押禁見，大飲昨日召開董事會緊急解任總經理孫幼英職務，並改選新任董事長兼總經理王鎮民。

而接下來晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 與 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW)，分別將於周四 (18 日) 與周二 (16 日) 召開法說會，公布第 1 季財報並釋出營運展望。預期市場將聚焦台積電 7 奈米加強版 (7+) 製程進度、搶先宣布進入試產階段的 5 奈米製程，及對半導體產業前景展望，而南亞科對 DRAM 市況後市看法，也將成為法人關注重點。

加上接下來美企進入超級財報周，加上台積電法說會在即，法人預估市場會觀望法說會能否事出正向訊息，整體會持觀望態度，指數偏多高檔震盪，10 日線維段線支撐指標。