台汽電轉投資星能取得150MW台南鹽田太陽能電廠開發案

台汽電 (8926) 轉投資 100% 星能以及 73.99 億元取「台南鹽田太陽光電新建工程」標案，該案為地面型太陽光電 150MW，為目前國內最大之地面型太陽光電案場，待台電通知即可開工，今年台汽電在太陽光電之投資開發目標為 30MW，包括屋頂型、地面型或水面型之太陽光電。台汽電擁有 14 家轉投資及再轉投資公司，星能主要負責承攬電力、再生能源等相關工程，去年 12 月取得彰化 11MW 陸域風電籌設許可並設立星寶電力公司，第二期案場正進行籌設中；此次，以將近 74 億元取得國內最大之地面型太陽光電開發標案，將在台電通知開工後 450 天完成 20MW 設置，810 天內全數完工。



台汽電去年營收 38.14 億元，稅後淨利約 6.72 億元，每股盈餘 1.14 元，每股配發 1.5 元現金股息，係為近四年新高，以今 (15) 日 26.45 元平盤價計算，股息殖利率約 5.7%。