原料煤鐵走揚、國際鋼價反彈 中鋼Q2盤價開出平高盤

中鋼 (2002-TW) 今 (8) 日開出第 2 季盤價，受惠原料走揚、國際鋼價反彈支撐，如公司以及外界預期，開出平高盤，除了鋼板、棒線維持平盤外，熱軋、冷軋、電鍍新鋼捲、電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲全面調漲。

中鋼表示，美國政府正式宣告延後對中國 2000 億美元商品提高關稅，兩強衝突最壞時機已過，和解曙光漸露，全球企業信心有望逐步恢復，投資消費重返正軌，隨旺季補庫存需求釋出，預期第 2 季鋼價上漲動能延續，全球鋼市將持續盤旋向上。

另外，土耳其、俄羅斯等國隨幣值回升及鋼廠維修減產，低價鋼品擾市情況已不復見，美國各大鋼廠、歐洲 ArcelorMittal 及中國寶武鞍鋼等相繼在新年後調漲價格以提振市況，國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高每噸 50 美元以上。

且國際煤鐵價格受季節因素，與巴西礦難事故影響導致居高不下，進一步推升鋼價上漲，加上中國大陸金三銀四用鋼旺季來臨、日本高爐狀況仍頻，供需依舊吃緊，韓國鋼廠為反映成本，也各國推升內外銷報價。

內需市場方面，隨國內公共工程陸續開工及新屋建案釋出，台商回流設廠、建築用鋼相關需求將逐季成長，而隨著美中貿易戰緩解，中鋼預計第 2 季工具機、馬達等行業之外貿訂單需求料將重現，都有助需求復甦。

中鋼表示，雖然當前各項原料成本進一步上升，且第 2 季國際鋼價上漲力道明確且強勁，但考量下游接單競爭力，決定下季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，其餘鋼品適度微漲，熱軋每噸漲 490 元，熱浸鍍鋅鋼每噸漲 350 元，冷軋、電鍍新鋼捲、電磁鋼捲每噸軍長 300 元。