【華冠投顧】幸運星-軋完空後……【溫水煮青蛙】第2集……

林幸蓉 分析師

焦點個股：3338 泰碩、3704 合勤控、2317 鴻海、6488 環球晶、2448 晶電

今天大盤還是照幸運星 4/10 給大家的「軋空完畢之【溫水煮青蛙】」的劇本走…… 昨天「拉大出小盤，溫水煮青蛙」，今日「撐大出小盤」…… 持續【溫水煮青蛙】第 2 集……

大盤今天靠人氣王 2317 鴻海撐盤…… 讓大盤小跌 3 點作收…… 權值股撐著沒再用力拉了……（因為控盤者拉不太動了，如 3008 大立光是利多不漲，2408 南亞科、3711 日月光投控、2308 台達電、1301 台塑、1326 台化拉不上來……）僅能靠 2330 台積電、6505 台塑化尾盤小拉撐盤。大盤收盤小跌 3 點，成交量縮至 1,193 億，週 K 收紅但留長上影線。

老師提到的 OTC 領頭羊矽晶圓族群：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶殺很大……OTC 的中小型股開始越跌越兇，OTC 又跳空開高後沿路殺收最低！！收盤下跌 0.78%…… 收 140.78 點，高低震幅達 1.09%，成交量 348 億……

強勢股輪動速度極快，今日強勢股 3490 單井、6155 鈞寶、5258 虹堡、5481 新華、3338 泰碩、3704 合勤控…… 追價請預設停利停損。跌停板增為 8 檔：4803 VHQ-KY 傳掏空，另包括 3535 晶彩科、6552 易華電、2390 云辰。其他轉弱股包括 8215 明基材、1589 永冠 - KY、3708 上緯投、3529 力旺、3665 貿聯 - KY、6452 康友 - KY、3583 辛耘、2448 晶電、2481 強茂、2329 華泰、1802 台玻……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。