【華冠投顧】盤中解析：轉強上攻

劉彥良 分析師

美股勁揚、中國 3 月出口數據優於預期，加上融券餘額止跌回升，內外皆美下，多強展開強勢反擊，將今年新高再推升至 10897 點。

盤面上多方點火，近日最夯的散熱模組持續上攻，指標股泰碩 (3338) 券資比來到 4 成之上強勢軋空，帶動奇鋐 (3017) 和超眾 (6230) 大漲創新高，就連筆電散熱風扇的動力 - KY(6591)因為基期夠低也吸引買盤進駐攻到漲停。

5G 網通族群最近也輪流點火，3 月營收年增 1 倍的指標股合勤控 (3704) 強攻漲停繼續創高，帶動榮群 (8034)、百一(6152) 和波若威 (3163) 向上表態。

上述這些強勢族群，除了產業前景看俏之外，重點還是普 3 月營收普遍擁有相當出色的成績單，所以我們在清明連假過後就不斷告訴投資朋友指數來到 10800 之上，你現在要鎖定操作的就是營收成長股。

上週布局的致振 (3466)，3 月營收月增 378%、年增 80%，外加特定主力鎖碼，今天再度拉到漲停，短短 3 個交易日就飆漲 29%。此外新鎖定的 PCB 廠泰鼎 - KY(4927)，3 月營收月增 2 成、年增 3 成，外加投信鎖碼，早盤開小後就一路墊墊高，目前已大漲 8%。接下來我們還是會鎖定 3 月營收成長股來操作，投資朋友也要懂得檢視手中持股，進行汰弱換強為宜。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。