【馮冠華專欄】恆指裂囗高開可期

4 月 15 日推介 - 金界控股（3918）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五整天受壓，但在競價時段反跌為升，最終收市報 29910 點，上升 70 點；但全日成交金額按日大跌約 25% 至 897 億。滬深港通總成交額也按日下跌約 26% 至 100 億，流向仍是淨流入，金額縮減至只有 5.6 億。北向連續第六天淨流出，流出金額也大減至約人民幣 5 億。藍籌 29 升 17 跌 4 持平。



板塊方面，豬肉類公司表現較好，手遊股也承接週四的強勢。體育用品股在大行推介安蹈（2020）的帶動下也有追捧。做空方面，佔大市成交再上升至 14.5%。牛熊證街貨最新比例為 65:35，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 44:56，重貨區方面，熊證下移至 30200-30249，牛證仍不變在 29050-29099，另一重貨區則在 29550-29649。

簡評：恆指上週五能在競價時段反跌為升，估計是市場對中國 3 月的出口數據和新增貸款超於預期相關；但成交額九百億也不到，做空比率也維持高企，南下淨流入資金也大縮減，單看上週五的市場表現，明顯是沒有太大方向。考慮到週五期貨夜市和港股 ADR 造好，美股也因美企業績理想而大升，唯一較負面的是 MSCI 公佈推遲全中國指數恆指的轉換期，但由於事件不涉及納入因子的實施節奏，影響只屬心理而已，所以今天恆指裂口高開依然可期。由於新增貸款超於預期，領漲的有機會是內銀股。

綜合公司公告和新聞，消息面上，有利多的公司頗多，包括在點五中的華潤置地 (1109) 、安踏（2020）、中糧肉食 (1610)、中電控股（2）及港燈電力投資（2638）。其他沒有寫下的，包括雷蛇（1337）（有指和騰訊合作生產電競手機）、陽光 100 中國（2608）（出售資產獲利四十多億人民幣，但上週五股價已大升近 17%！）、金界（3918）（金界 3 期決定一半資金由大股東出資，不會影響現在派息政策）及石藥（1093）（兩隻藥品獲臨床許可）。

至於本週重要事件，包括今天日本和美國舉行貿易談判，週三美國聯準會公布經濟狀況褐皮書、中國第一季度 GDP 公佈和石油輸出國組織開特別會議。公布業績的美國大企業包括有：花旗集團、高盛、美銀、摩根士丹利、強生和 Netflix 等。

2）全球最大指數公司明晟公司（MSCI）公佈將推遲把 MSCI 全中國指數（MSCI All China Indexes）轉換為 MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Indexes)5 個月，由原定 6 月 1 日轉換，延遲至 11 月 26 日。MSCI 在聲明稱，推遲因徵求市場意見後，為提供額外實施時間而決定推遲。此次推遲轉換，不影響 MSCI 提升 A 股納入因子的實施節奏。



經濟日報報導，根據 MSCI 資料，全球上市的 ETF 追綜 MSCI 全中國指數只有兩隻 ETF，分別是 Deutsche X-trackers 的 MSCI 全中國股票 ETF 及 KraneShares 的 MSCI 全中國股票 ETF，兩 ETF 的基金規模共 4.5 億美元，影響非常小。（蘋果日報、經濟日報）

3）中國海關總署週五下午 2:30 公佈，今年 3 月出口增長 21.3%，較預期增幅 6.3% 為佳，前值為下跌 16.6%；按美元計出口增幅為 14.2%。中國 3 月進口按年倒退 1.8%，預期為增長 2.6%，前值為下跌 0.3%；按美元計進口倒退 7.6%。一季度中國貿易順差 5,296.7 億人民幣，擴大 75.2%。中美貿易總值 8,158.6 億人民幣，按年下降 11%。

另外，人民銀行在週五下午 4:00 公佈，3 月底，廣義貨幣（M2）餘額 188.94 萬億元（人民幣，下同），按年增長 8.6%，增速分別比上月末和上年同期高 0.6 個和 0.4 個百分點。3 月份，人民幣貸款增加 1.69 萬億元，按年多增 5,777 億元。（蘋果日報）

4）美股上週五市況總結：受摩根大通及富國銀行業績優於預期（其中摩根大通上季盈利及收入同創紀錄新高），加上迪士尼公佈加入串流影視市場及中國經濟數據理想，美股三大指數週四上週五顯著造好，當中道指上升 269 點（1.03%），標指和納指則分別上升 19 點及 36 點（0.66% 及 0.46%）。十年期債息急升至 2.562%。美滙指數回落至 96.85，紐約期油最新報 63.76 美元。港股 ADR 上升 125 點，相當於恆指 30034 點水平。恆指期貨夜市收報 30162 點，上升 212 點並低水 252 點。

5）個股訊息：華潤置地 （1109）截至 3 月總合同銷售金額約 258.4 億元人民幣，總合同銷售建築面積約 123.3 萬平方米，分別按年增長 48.5% 及 9.7%；投資物業租金收入 9 億元人民幣，按年增長 31.4%。2019 年累計投資物業租金收入則按年升 28.2%。（蘋果日報）

安踏（2020）首季安踏品牌零售額增長 10% 至 20%，其他品牌增長 65% 至 70%。中國動向（3818）今年首季 Kappa 品牌店舖於整個平台之零售流水按年錄中單位數增長，同店銷售錄低單位數下降。（蘋果日報）

中糧肉食 (1610) 截至今年 3 月底止首季生豬出欄量 81.4 萬隻，按年升 42.7%；生鮮豬肉銷量 4.5 萬噸，按年升 6.1%；商品豬均價為每公斤 11.41 元人民幣。（蘋果日報）

政府擬准許中電控股（2）旗下青山發電聯同港燈電力投資（2638）的香港電燈，在索罟群島以東水域建造及營運海上液化天然氣（LNG）接收站。過去中電及港燈釐訂電費時，除參考燃料等一系列成本，也會與固定資產平均淨值掛勾，當固定資產愈大，意味加電費的空間也愈大。因此，中電與港燈獲准建造 LNG 接收站，意味未來加電費的空間，將大幅上升。（經濟日報）

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