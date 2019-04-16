【馮冠華專欄】氣氛轉差，但仍建議回調買進

4 月 16 日推介 - 中國建築（3311）

1）上日港股市況總結：恆指週一高開低走，走勢上和上證相似，早上曾上升約 370 點，迫近 30300 點，但最終卻以全日低位收市，報 29811 點，下跌 99 點，全日上下波幅達 470 點。成交金額按日上升約 23% 至 1100 億。滬深港通總成交額也按日上升約 44% 至 144 億，流向仍是淨流入，金額上升至 9.3 億。北向連續第七天淨流出，流出金額回升至約人民幣 22.8 億。藍籌 13 升 36 跌 1 持平。板塊方面，啤酒、水泥、內險、內房及澳門博彩股表現較好。



做空方面，佔大市成交大升至 17%，為 1 月 2 日後之新高。牛熊證街貨最新比例為 71:29，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 53:47，重貨區方面，熊證上移至 30300-30349，牛證重貨區也上移至 29550-29599。

簡評：昨天上證的高開低走，應該是與《新華社》旗下《經濟參考報》評論文章暗示短期內不會出台更大力度的寬鬆舉措，令市場憂慮中央寬鬆政策不再加碼，引發獲利盤湧現。數據理想，股市本益比也不是過份，但市場卻不升反跌，是否本末倒置？但可以肯定的，經昨天一役，氣氛必然受損，尤以 A 股這散户主導的市場為甚。筆者則依舊頑固，基本因素沒有轉變之下，市場投機性的波動何懼之有，回調仍視作買入機會。



至於港股，仍然是被 A 股牽著鼻子走。高開低走下，做空急升至本年第二高不為奇，南下淨流入資金上升則仍屬好現象。細看淨流入頗集中於內險股，結合多間內險公司公佈理想的第一季數據（見點 3），短線板塊應可看好。平保（2318）是首選，中國太保（2601）、人保（1339）則有追落後空間。

市況趨波動，消息股或成短線資金的竉兒。再天推介的金界（3918）和評論的雷蛇（1337）逆市大升便是好例子。收市後除內險股外，也見兩間水泥股發一季度盈喜。由於水泥板塊早已大升，筆者建議留意海螺水泥（914）的母公司海螺創業（586），相信股價上升空間應較大。中國建築（3311）的數據也理想，股價淨值比只是 1.04 倍，市場重估的空間也應不少，$8 元以下可吸納作中長線投資。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一窄幅低收，當中道指下跌 28 點，標指和納指則分別下跌 0.06% 及 0.1%。十年期債息回落至 2.556%。美滙指數最新報 96.94，紐約期油最新報 63.52 美元。港股 ADR 再跌 109 點，相當於恆指 29701 點水平。恆指期貨夜市收報 29700 點，下跌 125 點並低水 111 點。

3）個股訊息：中國建材（3323）預期，截至 3 月底止，首季盈利將按年大幅增加，去年同期盈利 9.08 億元人民幣。該公司稱，盈利大增，主要由於按公允值於損益賬確認的金融資產公允價值大幅增加，以及主要產品水泥的價格上漲。另外，亞洲水泥 (743) 公布，預期截至今年 3 月底止，首季股東應佔利潤按年增加約 70% 至 90%，去年同期錄得盈利 3.08 億元人民幣。（信報）

眾安在綫（6060）公布，今年首 3 個月原保險保費按年增長 18.17%。中國太保（2601）則稱首季收入增加 6%，中國太平（966）首季收入增加 9%，新華保險（1336）首季收入增加 9.5%，中國人壽（2628）首 3 個月則按年增長 11.2%，但 3 月則按年下跌 6%。（信報、蘋果日報）

中國建築國際（3311）公布，截至今年 3 月底止首季經營溢利及應佔合營盈利約 21.65 億元，按年增長 28.47%。截至 3 月底止，集團累計新簽合約額約 346 億元，相當於完成今年全年目標的 28.8%，全年新簽合約額目標為不低於 1200 億元。（信報）

比速科技（01372）昨天收盤後公告，擬向控股股東收購工業大麻加工業務，進軍工業大麻市場。股價昨天已大升約 22%。（港交所公告）

4）新股訊息：禪遊科技（2660）今天掛牌，暗盤交易中心資料顯示，禪遊暗盤價最高曾見 1.61 元，較招股價 1.23 元升 30.89%，收市報 1.5 元，升 21.95%。(蘋果日報）

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